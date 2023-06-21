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Karabük’te zincirleme trafik kazası: 10 yaralı

21.06.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza anları, yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Eskipazar ilçesine bağlı D-100 karayolu Kemikli rampalarında sabah saatlerinde meydana geldi. S.G. idaresindeki 28 K 5471 plakalı tır, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolda makasladı. Bu sırada aynı istikamet üzerinde seyreden N.P. yönetimindeki 34 EKA 864 plakalı hafif ticari araç, makaslama yapan tıra yandan çarptı. Bu sırada kazayı görüp duran F.Y. idaresindeki 28 AG 324 plakalı otomobile ise arkadan gelen U.S. yönetimindeki 34 BTC 956 plakalı otomobilin çarpması sonucu 4 araçlı trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 34 EKA 864 plakalı araçta bulanan B.P. (20), B.N.P. (11), Y.P. (18) ve B.P. (40), 28 AG 324 plakalı araçta D.K.Y. (33), Z.B.Y. (9), E.B.Y. (4), 34 BTC 956 plakalı araçta bulunan sürücü U.S. (36) ile F.S. (31) ve B.N.S. (10) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel Medicar Hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

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