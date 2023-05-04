YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Karabük'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

04.05.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Yenice ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ali K. yönetimindeki 78 BJ 178 plakalı otomobil ile Tuğçe U'nun (28) kullandığı 34 DUD 570 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolundaki Suçatı Tüneli'nde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 DUD 570 plakalı otomobil, daha sonra Cemalettin T. (54) idaresindeki 78 BV 203 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ali K, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kısa süreliğine trafiğe kapanan tünel, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te apartman merdivenlerinden düşen adam hayatını kaybettiKarabük'te apartman merdivenlerinden düşen adam hayatını kaybetti
Kaynarca’nın düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümüKaynarca’nın düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümü
Tokat'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıTokat'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karabük Yenice yaralı

Karabük Namaz Vakitleri 4 Mayıs Perşembe

İmsak
03:57
Sabah
05:37
Öğle
12:51
İkindi
16:43
Akşam
19:56
Yatsı
21:29

Karabük Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Perşembe

Tuğba eczanesi
Eflani
Mutlu eczanesi
Eskipazar
Ömür eczanesi
Merkez
Huzur eczanesi
Safranbolu
Beşbinevler eczanesi
Merkez
Betül eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Aile şirketine çevirdiler! Müstehcen pozlarında erkek kardeşi ve annesi...

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Ünlü markalar, en sevilen ürünler! Şimdi hepsi indirimde, kaçırmayın

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Araçta doğum yapan kadına böyle yardım etti

Araçta doğum yapan kadına böyle yardım etti

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Yaşam alanınızın olmazsa olmazı ürünlerde indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.