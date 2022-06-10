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Karabük'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

10.06.2022 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Safranbolu'dan Karabük'e giden 78 SF 947, 78 BC 597, 78 DD 812 plakalı otomobiller ile 78 T 6005 plakalı taksi, Kireç Kuyusu mevkisinde çarpıştı.

Kazada 78 SF 947 plakalı otomobildeki iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkartılan yaralılar, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre trafik akışına kapalı kalan Safranbolu-Karabük kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karabük Safranbolu

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