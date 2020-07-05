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Karabük'teki bir düğünde takılar cansız mankenlere takıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 05.07.2020 22:56 | Son Güncelleme

Karabük'teki bir düğünde takılar cansız mankenlere takıldı

Karabük'te bir düğünde takılar kutuya atılmak yerine cansız mankenlere takıldı.

Yunus Emre ile Ezgi Uslanmaz çiftinin kentteki bir düğün salonunda yapılan düğününde alınan tedbirler, davetlileri ilk başta şaşırtsa da görenleri mutlu etti.

Düğünde sosyal mesafe kuralına uyularak takılar gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankene takıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan düğünde davetliler gelin ve damada temas etmeden tebrik etti.

Düğün salonu işletmecisi Ersin Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamasında, 1 Temmuz'dan itibaren sosyal mesafe kuralına uyularak düğün salonlarının açıldığını hatırlattı.

Kapasitelerinin bin kişi olduğunu belirten Aslan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapasiteyi 300 kişiye düşürdüklerini anlattı.

Aslan, düğün salonunda sosyal mesafe açılarını ve masalar arası mesafeleri ayarladıklarını ifade ederek, kapı girişlerinde ateş kontrolü yapıldığını, el dezenfektanı ve maskesi olmayan misafirlere maske verdiklerini dile getirdi.

Genelgeye göre damat ve geline takı takmanın yasaklandığını vurgulayan Aslan, "Kutu veya sandık içerisine konulması gerekiyor. Türk gelenek ve göreneklerinde geline ve damada takı takıldığı için kutu bize biraz tuhaf geldi. 'Nasıl bir çözüm bulabiliriz?' diye düşündük. Kendi aramızda konuşurken ortağım böyle bir fikir sundu bize de uygun geldi. Hem sosyal mesafeyi koruyoruz hem de gelin ile damada takı takılıyormuş gibi bir ortam oluştu." dedi.

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