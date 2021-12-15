YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor

15.12.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor

Kayakseverlerin alternatif güzergahları arasında yerini alan Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor.

İki bin rakımlı Keltepe Dağı'nın yüksek kesimlerinde sabah başlayan kar, kayak merkezini de beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Keltepe'de, pistlerin ve tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.

Zirveye yakın yerlerde ise kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, ülkenin en yeni kayak merkezleri arasında olan Keltepe'nin kısa sürede ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

Vali Gürel, kayakseverleri beklediklerini dile getirerek, karın tadını çıkaran misafirlerin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da konaklama imkanı bulacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardıBaharın gelmediği kentte kara kış başladı! 2 hafta önce denize giriyorlardı
PARTNER "Kıyafetten daha önemli şeyler var" "Kıyafetten daha önemli şeyler var"
Eflani'de çiftçilerin yeni gelir kapısı kaz üretimi olacakEflani'de çiftçilerin yeni gelir kapısı kaz üretimi olacak
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 15 Aralık Çarşamba

İmsak
06:28
Sabah
08:01
Öğle
12:50
İkindi
15:08
Akşam
17:28
Yatsı
18:55

Karabük Nöbetçi Eczaneler15 Aralık Çarşamba

Çağlayan Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Cemal Mızrak Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Sakarya'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, polis otosuna çarptı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Başkale'deki selzedelere beyaz eşya yardımı yapıldı

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Düzce'de hamsi festivalinde 5 ton balık tüketildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.