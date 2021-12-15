Kayakseverlerin alternatif güzergahları arasında yerini alan Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor.

İki bin rakımlı Keltepe Dağı'nın yüksek kesimlerinde sabah başlayan kar, kayak merkezini de beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Keltepe'de, pistlerin ve tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.

Zirveye yakın yerlerde ise kar kalınlığı 10-15 santimetreye ulaştı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, ülkenin en yeni kayak merkezleri arasında olan Keltepe'nin kısa sürede ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

Vali Gürel, kayakseverleri beklediklerini dile getirerek, karın tadını çıkaran misafirlerin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi evleriyle ünlü Safranbolu'da konaklama imkanı bulacağını kaydetti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz