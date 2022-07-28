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Karabük'teki Mencilis Mağarası yeniden ziyarete açıldı

28.07.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'teki Mencilis Mağarası yeniden ziyarete açıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde geçici olarak kapatılan Mencilis Mağarası, yeniden ziyaret edilebiliyor.

Karabük Valiliği tarafından 14 gün önce geçici olarak kapatılan yaklaşık 10 bin metre uzunluğunda ve 3 katlı oluşuma sahip Türkiye'nin 4. büyük mağarası, yeniden ziyarete açıldı.

Daha önce bir müstecirin kontrolünde olan mağara, İl Özel İdaresi kontrolünde hizmet verecek.

Bulak köyü mevkisindeki mağaraya, 14 Temmuz'da giren iki rehber ile baba ve kızdan oluşan grupla bir süre sonra irtibat kesilmiş, kullandıkları halatın yaklaşık 3 bin 500 metrede koptuğu, rehberlerden birisinin 15 metreden düşerek yaralandığı ve diğer kişilerin mahsur kaldığı tespit edilmişti. AFAD, jandarma ve UMKE'den gelen 16 kişilik ekip, mağaraya girerek kurtarma çalışması başlatmış, 12 saat sonra yaralı rehber ve diğer 3 kişi güçlükle mağara dışına çıkarılabilmişti.

Karabük Valiliğince olayın ardından mağara, 15 Temmuz'da geçici süreliğine ziyarete kapatılmıştı.

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