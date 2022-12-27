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Karabük'teki sahte banknot operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

27.12.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde piyasaya sahte banknot sürmek isteyen kişi tutuklandı.

Karabük'teki sahte banknot operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen saha çalışmaları sonucunda, yılbaşı öncesinde piyasaya sahte banknot sürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Şüpheli H.K. ve T.D'nin ikametlerinde yapılan aramada, 165 adet 100 liralık sahte banknot, 2 kurusıkı tabanca, 3 fişek, 3 uyuşturucu aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliye'sine sevk edildi.

Şüphelilerden H.K. tutuklandı, T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Karabük Safranbolu sahte para operasyon

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