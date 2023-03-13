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Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

13.03.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük'teki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 78 ADD 457 plakalı otomobil, Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi'nde İ.E.G. idaresindeki 78 SR 927 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İ.E.G. ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karabük merkez Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'ndeki kazada ise H.Y. yönetimindeki 74 BL 928 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan B.G.'ye çarptı.

Yaralanan B.G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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