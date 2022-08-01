Karabük'teki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Zeki Dereli (61) yönetimindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, Yenice ilçesi Satuk köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ormanlık alana devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki Fatma Dereli (62) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Eflani Alpagut köyündeki kazada da Mahmut Kayadibi (50) yönetimindeki beton mikseri devrildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Merkez Kemal Oyman mevkisi ve Yenice'deki trafik kazalarında ise 2 kişi yaralandı.



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