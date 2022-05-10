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Karabük'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

10.05.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Karabük'te, alkollü olduğu ileri sürülen sürücünün kullandığı otomobilin önünde seyreden otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Safranbolu istikametinden Karabük'e gelen T.D. idaresindeki 78 SS 205 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi'nde, önünde seyreden Yıldıray Doğan'ın (28) kullandığı 78 AAU 923 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü Yıldıray Doğan ve yanındaki Emine Ünver (47) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alkollü olduğu iddia edilen sürücü T.D, işlemleri için polis karakoluna götürüldü.

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trafik kazası Karabük

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