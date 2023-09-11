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Karabük'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

11.09.2023 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'ün Yenice ilçesinde, otomobilin Filyos Çayı yatağına düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Karabük'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Karabük-Zonguldak kara yolunda seyreden F.Ç. idaresindeki 41 AHR 822 plakalı otomobil, Karşıyaka Köprüsü'nde 3 metre yükseklikten Filyos Çayı yatağına düştü.

Kazada sürücü ile eşi H.Ç. ve 2 aylık bebekleri A.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün yaya geçidinden geçen bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yaptığı ve aracın bu sırada kontrolden çıkması sonucu kazanın meydana geldiği bildirildi.

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