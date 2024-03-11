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  4. Karabük'teki trafik kazasında yaralanan kişi, 26 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Karabük'teki trafik kazasında yaralanan kişi, 26 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

AA AA
11.03.2024 15:47
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Karabük'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karabük-Yenice kara yolunda 14 Şubat'ta hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptığı kazada ağır yaralanan İlyas Kazancı (37), kentteki özel bir hastanede verdiği 26 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Cenazenin bugün Yenice'nin Gökbel köyünde ikindi namazına müteakip defnedileceği öğrenildi.

Yenice ilçesinde yakınlarının cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Murat K'nin (40) kullandığı 34 SB 513 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Yenice kara yolunun Şahinkayası Tüneli yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpmış, kazada 2 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.

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