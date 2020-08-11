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Karabük’ten 6 ayda 140 milyon dolar ihracat

KARABÜK HABERLERİ  | 11.08.2020 17:48 | Son Güncelleme

Karabük, ilk 6 ayda 140 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Karabük 2020 yılının ilk 6 ayında 140 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.TİM’in "ihracatta 2020 yılına damga vuran marka şehirler" arasında yer alan Karabük, 7 ayda ise 173 milyon 144 bin 81 dolar ihracata imza attı.Karabük geçen yılın ilk 7 ayında 156 milyon 932 bin 49 dolar ihracat yaparken, ilk 6 ayda 130 milyon 169 bin 73 dolar ihracat gerçekleştirdi.TİM’in sosyal medyada hesabından yapılan paylaşımda, Kastamonu ilk 6 ayda yüzde 300 artış gösterirken, Kars haziran ayında yüzde 799 artış, Tokat yüzde 155 artışla ocak ayının lideri, Yalova mayıs ayında yüzde 981 artış gösterdi.Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mehmet Mescier, korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen Karabük’ün ihracatta büyük bir başarı elde ettiğini söyledi.Karabük’ün ihracatçılarını tebrik eden Mecier, "Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre, Karabük’ün 2020 yılının ilk 6 ayındaki ihracatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 oranında bir artış yaşandı.

Karabük’ten 6 ayda 140 milyon dolar ihracat

Karabük, ilk 6 ayda 140 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Karabük 2020 yılının ilk 6 ayında 140 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.
TİM’in "ihracatta 2020 yılına damga vuran marka şehirler" arasında yer alan Karabük, 7 ayda ise 173 milyon 144 bin 81 dolar ihracata imza attı.
Karabük geçen yılın ilk 7 ayında 156 milyon 932 bin 49 dolar ihracat yaparken, ilk 6 ayda 130 milyon 169 bin 73 dolar ihracat gerçekleştirdi.
TİM’in sosyal medyada hesabından yapılan paylaşımda, Kastamonu ilk 6 ayda yüzde 300 artış gösterirken, Kars haziran ayında yüzde 799 artış, Tokat yüzde 155 artışla ocak ayının lideri, Yalova mayıs ayında yüzde 981 artış gösterdi.
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mehmet Mescier, korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen Karabük’ün ihracatta büyük bir başarı elde ettiğini söyledi.
Karabük’ün ihracatçılarını tebrik eden Mecier, "Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre, Karabük’ün 2020 yılının ilk 6 ayındaki ihracatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 oranında bir artış yaşandı. Geçen yılın ilk 7 ayına göre ise yüzde 10’luk bir artış söz konusu. Ülkemizde Covid-19 ile mücadele kapsamında sınır kapılarının kapatılması, hava ve deniz taşımacılığının durması, uluslararası ticaretin aksaması ve nihayetinde küresel tedarik zincirinde ciddi aksamalara yol açtı. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde başarılı bir çalışmayla salgın kontrol altına alınarak, normalleşme süreciyle birlikte çarklar tekrar dönmeye başlamıştır" dedi.
Ulusal ve uluslararası ticaretin önemli bir entegre şehri konumunda olan Karabük’ün de pandeminin yol açtığı tüm ekonomik olumsuzluklardan etkilendiğini ifade eden Mescier, "Normalleşme süreciyle birlikte bu ekonomik buhram aşılmış, ülkemizin ulusal ve uluslararası ticaretinin önemli bir ayağını oluşturmaya devam etmiştir. Bu süreçte yakalamış olduğumuz başarı ihracatçılarımıza büyük bir moral olmuştur. 2020 yılı sonunda ihracatta hedeflenen rakamlara ulaşacağımıza olan inancımız tamdır" diye konuştu.
"Karabük bir yandan sanayi diğer yandan turizm şehridir" diyen Mecier, şunları kaydetti:
"Yine normalleşme süreciyle birlikte UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçemiz de ekonomik olarak toparlanma sürecine girmiştir. Ülkemizin kültür turizmin önemli bir ayağını oluşturan Safranbolu da kısa sürede eski günlerinden daha iyi duruma geçecektir."

Karabük’ten 6 ayda 140 milyon dolar ihracat

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Eflani
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