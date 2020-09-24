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Karabük'ten Afrika'da su kuyusu

KARABÜK HABERLERİ  | 24.09.2020 20:17 | Son Güncelleme

Karabük'ten Afrika'da su kuyusu

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili öncülüğünde bir grup iş adamı, Afrika'da su kuyusu açtı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili öncülüğünde bir grup iş adamının da destek verdiği bir kampanya ile Nijer'in başkenti Niamey'e 130 kilometre uzaklıktaki Zoubeırou Koira köyünde su kuyusu açıldığı belirtildi.

Başkan Vergili, "Özellikle dünyanın son dönemde boğuştuğu pandemi sürecinde hijyen ve suyun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bizlerin evlerinde musluklardan su akarken, yıllardır sömürülen Afrikalı kardeşlerimiz köy çeşmelerinden akan suya hasret. Onları bir nebze de olsun mutlu ettiysek ne mutlu bize. Bu vesile ile kampanyamıza desteklerini esirgemeyen iş insanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, Allah hayırlarını kabul etsin diyorum." ifadelerini kullandı.

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