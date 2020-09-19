Karabük'ün çehresi sulu tarımla değişecek

Karabük Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı sürdürülen sulama tesisleri ve baraj projeleri tamamlandıktan sonra Karabük'ün çehresinin sulu tarımla çok daha farklı bir yönde değişeceğini bildirdi.

Ayvalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük'te son yıllarda tarımsal üretimde yoğun bir artış görüldüğünü ve bu durumun kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Üretimdeki artışa Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen desteklerin büyük pay sahibi olduğunu belirten Ayvalık, son yıllarda Karabük'te DSİ tarafından yapılan yatırımların meyve vermeye başladığını kaydetti.

Ayvalık, Ovacık Hatipoğlu Göleti'nde özellikle silajlık mısır ekiminde yoğun çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, bölgede geçen yıl 500, bu yıl da 700 dekar civarında silajlık mısır üretimi yaptıklarını anlattı.

Silajlık mısırda elde edilen ürünleri, sadece Ovacık ve Karabük pazarında değil çevre pazarlarda da satma imkanı bulduklarının altını çizen Ayvalık, "Silajlık mısırın hasadını ve paketlemesini İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ovacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü nezaretinde yaptık. Silajlık mısırın pazarlanmasında da üreticilerimize yardımcı olduk." dedi.