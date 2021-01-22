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Karabük’ün yeni Cumhuriyet Başsavcısı Kesgin göreve başladı

22.01.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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Karabük’ün yeni Cumhuriyet Başsavcısı Kesgin göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Koray Kesgin yeni görevine başladı.Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından yayımlanan mazeret kararnamesi ile Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak’ın yerine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin görevine başladı.Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kamu hukuku alanında yüksek lisansını tamamlayan Kesgin, Antalya’nın Finike ile Alanya ilçesi ve Ardahan’da cumhuriyet başsavcısı olarak görev yaptı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Karabük Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Koray Kesgin yeni görevine başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından yayımlanan mazeret kararnamesi ile Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak’ın yerine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin görevine başladı.
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kamu hukuku alanında yüksek lisansını tamamlayan Kesgin, Antalya’nın Finike ile Alanya ilçesi ve Ardahan’da cumhuriyet başsavcısı olarak görev yaptı.

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