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Karabük'ün yerel tatları şenlikle tanıtıldı

20.05.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Fuat Gürel: - "Turizminizi çeşitlendirmek istiyorsanız değişik alternatifleri düşünüp sürekli üzerine bir şey koymanız gerekir"

Karabük'ün yerel lezzetleri "Karabük Lezzet Şenlikleri" etkinliğiyle tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesiyle tüm iller ile büyükelçiliklerde 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanacak "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Karabük Lezzet Şenlikleri düzenlendi.

Karabük Valiliğinin koordinasyonunda yapılan şenlik, Safranbolu ilçesinde başladı.

Kazdağlı Meydanı'nda halk oyunları gösterisi ile başlayan şenlik programı, Hıdırlık Tepesi'ne kadar yapılan yürüyüş ile devam etti.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Vali Fuat Gürel, etkinliği geleneksel hale getirmeyi istediklerini söyledi.

Gastronominin bir turizm çeşidi olmaya başladığını belirten Gürel, "Turizminizi çeşitlendirmek istiyorsanız değişik alternatifleri düşünüp sürekli üzerine bir şey koymanız gerekir. Biz de 'Karabük Lezzet Şenlikleri' adı altında yemek kültürümüzü geleceğe taşımak ve misafirlerimize bunları sunabilmek için çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz." dedi.

Daha sonra şef Alper Tunga incir uyutma tatlısı, şef Osman Mahir Balıkçı ise çeşitli sunumlar sergiledi.

Etkinlik, zerde kazanının ateşinin yakılması ve protokol üyeleri tarafından yöresel ürünlerin yer aldığı stantların gezilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Vali Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Albay Garip Gümüş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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