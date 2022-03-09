Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

Karabük merkez ve ilçelerde sabah başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışı, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.



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