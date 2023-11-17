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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

17.11.2023 09:58 | Son Güncelleme:
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Karabük'ün yüksek bölgelerinde etkisini sürdüren yağış sonrası kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti.

Safranbolu'nun Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkilerinde yoğunlaşan yağışın ardından doğa beyaz örtüyle kaplandı.

Arazi araçlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu bölgedeki kış manzaralarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bu arada, araçlarıyla karla kaplı yollarda ağır ağır ilerleyebilen vatandaşların çektiği görüntülere, doğada dolaşan domuzlar da takıldı.

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