YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Karabulut’tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Karabulut’tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

10.01.2021 13:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Karabulut’tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, manevi ve ahlaki değerlerden ödün vermeden görev yapan tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ”Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önemli bir görev üstlenen, dürüst, tarafsız ve ilkeli haber anlayışı ile mesleklerini icra eden manevi ve ahlaki değerlerden ödün vermeden görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ederim” şeklinde açıklamasını tamamladı.

Karabulut’tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
Hekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırımHekimhan ilçesine 750 milyon dolarlık dev yatırım

Malatya Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:39
İkindi
15:10
Akşam
17:32
Yatsı
18:53

Malatya Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Anıl Eczanesi
Merkez
Dündar Eczanesi
Merkez
Kumsal Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Yeni Kışla Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Malatya ECZANELER
Malatya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Aydın Orman İşletme Müdürü Koruk, göreve başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Nevşehir’de her ay bir kişi 1 saatlik belediye başkanlığı yapacak

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Kayserispor’un yardımcı antrenörleri geldi

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Far avı yapan avcılar traktörlerinden oldu

Diğer Haberler

Han’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Han’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Yeni internet yasası bekleniyor

Yeni internet yasası bekleniyor

Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in baba evine acı haber verildi

Diyarbakır'da şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Çelik'in baba evine acı haber verildi

Malatya Valiliğinden şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için taziye mesajı

Malatya Valiliğinden şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik için taziye mesajı

Başkan Gürkan 10 Ocak mesajı

Başkan Gürkan 10 Ocak mesajı

Başkan Gürkan 10 Ocak mesajı

Başkan Gürkan 10 Ocak mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.