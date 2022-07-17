YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Karaca Mağarası'nı Kurban Bayramı'nda yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti

Karaca Mağarası'nı Kurban Bayramı'nda yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti

17.07.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaca Mağarası'nı Kurban Bayramı'nda yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti

Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Karaca Mağarası, Kurban Bayramı'nda 4 bin 573 turisti ağırladı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içinde bulunan, damla taşı oluşumları bakımından zengin Karaca Mağarası, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Şehir merkezine 17 kilometre mesafede olan ve adını bulunduğu mahalleden alan Karaca Mağarası, konuklarına içeriye ilk adımlarını attıkları andan itibaren adeta farklı bir dünyanın kapılarını açıyor.

Beyaz renkte sarkıtlar, dikitler, sütunlar, perde damla taşları, traverten havuzları ve basamakları gibi çok sayıda farklılığın yer aldığı mağarayı 4 günde 4 bin 573 kişi ziyaret etti.

Denizden 1550 metre yüksekte bulunan mağaraya gruplar halinde alınan ziyaretçilere, mağaranın tarihine ilişkin Türkçe ve İngilizce bilgi aktarılıyor.

Kayseri'den, Gümüşhane'de yaşayan kızını ziyarete gelen Erdoğan Pınar, şehre sık geldiğini ancak Karaca Mağarası'nı ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.

Pınar, bu tür mekanların turizme açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İçeride sarkıtlar var, o kadar güzel ki. Havası da çok farklı, astım var bende ve içerinin havası iyi geldi. Buranın turizme açılmasını sağlayanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Ankara'dan çocuklarıyla Karadeniz gezisine çıkan 72 yaşındaki Şen İldeş ise "Allah çok güzel yaratmış. Gördük, sevdik, beğendik. Çok güzel, sözler yetmiyor. Gezdiğim yerlerden en çok burayı beğendim. Çok güzel, Allah yaratmış, kulun işi değil." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı Zonguldak'tan memleketi Trabzon'a gezmeye gelen Saliha Yakut Yavuzaslan da şunları söyledi:

"Memlekete geldik gezmeye, Gümüşhane'ye de uğradık. Karaca'ya ilk kez geldim, 34 yaşındayım şu anda nasip oldu, kızımla geldim. Keşke daha önce gelseymişim farklı, çok güzelmiş. Doğası, havası farklı. Bu kadar yoğunluk olacağını da tahmin etmiyordum. Çok mutlu oldum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldıŞehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı
15 Temmuz şehitlerinin isimleri, EXPO 2023 alanındaki hatıra ormanında yaşatılacak15 Temmuz şehitlerinin isimleri, EXPO 2023 alanındaki hatıra ormanında yaşatılacak
Kocaeli'de demir çelik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyorKocaeli'de demir çelik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane karaca mağarası

Gümüşhane Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
03:08
Sabah
04:59
Öğle
12:33
İkindi
16:30
Akşam
19:58
Yatsı
21:40
Gümüşhane ECZANELER
Gümüşhane ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

Gündem olan görüntü! "Herkesin içinde kavga ettiler" iddiası

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.