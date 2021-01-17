Karacabey, aromatik ve tıbbi bitki yetiştiriciliğinde de ön planda olacak

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kentte yeni bir potansiyel oluşturmak ve ilçenin bereketli topraklarını aromatik bitkiler üzerine değerlendirmek için hazırladıkları projeleri Gürsu Fidancılık Sahibi Selman Malak, Avukat Mehmet Uysalol Fitoterapist Dr. Özcan Uzun ve Bilkar İlaç, Gıda ve Kozmetik Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Tosun ile birlikte değerlendirdi.

Görüşmede Başkan Özkan, Karacabey’in ekolojik koşullar sebebiyle bitki çeşitliliği açısından büyük bir zenginliğe sahip olduğuna vurgu yaparak, özellikle aromatik bitkiler üzerine yapılan çalışmaların ilçenin görselliğine katkı sağlarken, aynı zamanda bölge halkına ekstra bir gelir imkânı da sunduğunu söyledi.

Uzun zamandır yatırım yapılıyor

Başkan Özkan, geçmişte bu konuyla ilgili uzun zamandır çeşitli alanlarda yatırımlar yapıldığını ve bunun ilçe halkı tarafından da benimsendiğine vurgu yaparak,“Dağkadı Mahallemizde kadın derneğimiz,ekinezya ile güzel bir ivme kazanmıştı. Bunun yanında Bayramdere, Boğazköy ve Kurşunlu mahallelerimizde ıhlamur ve defne konusunda yıllardır adından söz ettiren bölgelerimiz. Bakanlığımız ile birlikte Kurşunlu Mahallesi’ne defne kurutma tesisi kurulmuştu. Yaptığımız görüşmeler neticesinde, özel bir girişimci tarafından da ilçemize defne ürünlerini işlemek üzere önemli bir tesis kazandırıldı. Tüm bu gelişmelerin ardından, Öğretmenler Parkı olarak anılan ilçemizin kuzey çıkışındaki 300 dönümlük arazide de aromatik bitkiler üzerine bir alan ayırdık. Ve toplamda 55 bin m2’lik alanda kekik, biberiye, adaçayı, papatya, reyhan, melisa, ekinezya, lavanta, altınotu, kuşburnu, kızılcık, böğürtlen, yabangülü, safran ve hatmi ağacı gibi kokulu bitkileri toprakla buluşacak” dedi.

Başkan Özkan, bu çalışmaların bir yandan ilçenin görselliğine katkı sağladığını ama daha önemlisinin ise bölge halkına ekstra bir gelir imkânı sunduğu belirtti.

Görüşmenin ardından heyet,teknik personelle birlikte Öğretmenler Parkı içerisinde incelemelerde bulundu.



