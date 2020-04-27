YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Karacabey Belediyesi’nden korona virüs ile etkin mücadele

Karacabey Belediyesi’nden korona virüs ile etkin mücadele

BURSA HABERLERİ  | 27.04.2020 14:28 | Son Güncelleme

Karacabey Belediyesi’nin korona virüs ile mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

Karacabey Belediyesi’nin korona virüs ile mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Belediye ekipleri, ilçede bu zamana dek 236 ton ilaç kullanırken, 42 binden fazla maske dağıttı. Ayrıca ekipler, ilçe genelinde 2 bin ailenin dışarıda olan işlerini de çözdü.
Karacabey’de korona virüse karşı alınan tedbirlere uyulmasına karşı denetim, destek ve kontrollerini sürdüren belediye ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, korona virüs ile mücadelede bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Özkan, “Devletimizin yürüttüğü sistem ve sağlıkçılarımızın üstün gayreti ile korona virüsüne karşı mücadelemiz olumlu sonuçlar vermeye başladı. Ama tabi ki tedbiri elden bırakmıyoruz; mesafe, temas ve sokağa çıkma tedbirlerine harfiyen uyuyoruz’’ dedi.
Vatandaş ihtiyaçlarına hızlı çözüm
Başkan Özkan, Karacabey Belediyesi ekiplerinin ilçe genelinde ve kırsal mahallelerde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtirken, bu zamana kadar 2 bin ailenin market, pazar alışverişi, ilaç alımı, erzak dağıtımı ve fatura ödeme gibi nedenlerle ihtiyacının giderildiğini söyledi. Özkan, “Bunun yanında, hasta nakil ambulansımız ilçe sağlık müdürlüğü ile koordineli bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Gelen talepler içinde bazen Türk Bayrağı oluyor bazen ise doğum günü pastası Ekiplerimiz, harfiyen vatandaşımızın tüm ihtiyaçlarını yerine getirmeye özen gösteriyor’’ dedi. Başkan Özkan ayrıca, belediye tarafından 42 bin maskenin de talep eden vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.
Dezenfekten işlemleri sürüyor
İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki dezenfekte işlemlerine devam edildiğini belirten Özkan, “Temizlik İşleri ekipleri, bu zaman kadar 196 ton dezenfekte kullanarak Karacabey’de temizlik çalışması yaptı. Bunun yanında, 37 ton yüzey temizleyici dezenfektanı ücretsiz vatandaşlara dağıtılırken, 3 tonluk el dezenfektanı ise ilçenin önemli, işlek kurum ve kuruluşlarının önüne kurulan hijyen aletlerinde kullanıldı. Çalışmalarımız aynı titizlikle devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karantinada insanın içini ısıtan görüntülerKarantinada insanın içini ısıtan görüntüler
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Bursa Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:26
Sabah
06:02
Öğle
13:06
İkindi
16:54
Akşam
20:01
Yatsı
21:30

Bursa Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Berna Eczanesi
Osmangazi
Çare Eczanesi
Osmangazi
Çimer Eczanesi
Osmangazi
Merkez Nilüfer Eczanesi
Nilufer
Özlüce Eczanesi
Nilufer
Siteler Eczanesi
Yildirim
Umurbey Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bursa’da bir mahalle karantina altına alındı

Bursa’da bir mahalle karantina altına alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.