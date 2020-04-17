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Karacabey Belediyesi’nden kullanılmış maske ve eldivenler için tedbir

BURSA HABERLERİ  | 17.04.2020 15:59 | Son Güncelleme

Karacabey Belediyesi, kullanılmış eldiven ve maskeleri hem çevre kirliliğine hem insan sağlığına etki etmemesi için özel atık kutuları ile toplamaya başladı.Karacabey Belediyesi’nin küresel salgına dönüşen korona virüsü ile mücadelesi kararlı bir şekilde sürerken, belediye tarafından bu süreçte yeni uygulamalar da devreye alınıyor.

Karacabey Belediyesi, kullanılmış eldiven ve maskeleri hem çevre kirliliğine hem insan sağlığına etki etmemesi için özel atık kutuları ile toplamaya başladı.
Karacabey Belediyesi’nin küresel salgına dönüşen korona virüsü ile mücadelesi kararlı bir şekilde sürerken, belediye tarafından bu süreçte yeni uygulamalar da devreye alınıyor. Karacabey Belediyesi son olarak, ilçe genelinde kullanılmış durumdaki eldiven ve maskeleri hem çevre kirliliğine hem insan sağlığına etki etmemesi için özel atık kutuları ile toplamaya başladı. Şehrin sık kullanılan alanlarıyla birlikte, kırsal mahallelerde de hayata geçirilen uygulama ile bu kutulara sadece maske ve eldiven atılması sağlanacak.
Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri uygulama kapsamında, ilçe merkezinde maske ve eldivenler için özel olarak hazırlanan atık kutularını belirlenen noktalara konumlandırdı. Uygulama vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanırken, Belediye Başkanı Ali Özkan, ”Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da küresel salgınla alakalı, devlet-millet iş birliği ile çeşitli tedbirler alınıyor. Bu noktada bizler öncelikle tedbirimizi almalı ve akabinde devletin aldığı kararlara riayet etmeliyiz. Belediye olarak da bu süreçte maske ve eldivenlerle ilgili ayrı bir atık kutusu hazırladık. Vatandaşlarımızdan ricamız hem başkalarının sağlığına etki etmemek hem de çevre kirliliğine sebep olmamak için maske ve eldivenlerimizi bu kutulara atalım’’ dedi.

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