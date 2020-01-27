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Karacabey Belediyespor hem yeşil sahada hem de salonda dolu dizgin

BURSA HABERLERİ  | 27.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

Karacabey’in spordaki gururu Karacabey Belediyespor, sahada ve salonda galibiyet zincirini sürdürüyor.Hafta sonu kendi sahasında Yozgatspor ile karşılaşan futbol takımı 2-0’lık galibiyetle yeşil sahadan ayrılırken, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı.

Karacabey’in spordaki gururu Karacabey Belediyespor, sahada ve salonda galibiyet zincirini sürdürüyor.
Hafta sonu kendi sahasında Yozgatspor ile karşılaşan futbol takımı 2-0’lık galibiyetle yeşil sahadan ayrılırken, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı. Voleybol takımı ise Düzce Çilimli Belediyespor ile oynadığı karşılaşmadan 3-0’lık galibiyetle ayrılırken, ilçe halkının bir kez daha göğsünü kabarttı. 3.lig 3. Grupta mücadele veren Karacabey Belediyespor, 7 haftadır mağlup olmadan başarılı yükselişini sürdürürken en yakın takipçisiyle puan farkını da her geçen gün artırıyor. Hafta sonu oynanan müsabakaların ardından en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 11’e çıkartan takım, 2. Lig için iddiasını kendi evinde ağırladığı Yozgat maçında da yineledi.
Hafta sonu Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadı’nda gerçekleşen karşılaşma öncesi kulüp yönetimi, biletlerden elde edilen gelirin tamamını Elazığ - Malatya depremi için yardımda bulunacağını duyurulmuştu. Bu duyurunun ardından maç öncesi ve maç sırasında taraftarların birlik ve beraberlik adına fazla bilet alması ve maç sırasında her iki takım taraftarlarının yan yana ve ortak tezahüratta bulunması ise büyük takdir topladı.
Pazar günü hem futbol hem voleybol maçını izleyerek sporculara destek olan Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, “Karacabey’imiz sporda giderek çıtayı yükseltiyor. Bu dönem çok güzel bir gidişatımız söz konusu. Gerek futbolda gerekse voleybolda üst lige çıkmak için sporcularımız sonuna kadar başarılı bir mücadele sergiliyor. Bu anlamda hem kulüp yöneticilerimize hem sporcularımıza hem de taraftarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

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