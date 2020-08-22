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Karacabey Belediyespor transfere doymuyor

BURSA HABERLERİ  | 22.08.2020 10:10 | Son Güncelleme

Karacabey Belediyespor, 1928 Bucaspor’dan Gökhan Erdöl’ü kadrosuna dahil ederken, iç transferde ise Sefa Durmuş ile anlaşma sağladı.Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Gökhan Erdöl ve Sefa Durmuş ile 1’er yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi.

Karacabey Belediyespor, 1928 Bucaspor’dan Gökhan Erdöl’ü kadrosuna dahil ederken, iç transferde ise Sefa Durmuş ile anlaşma sağladı.
Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Gökhan Erdöl ve Sefa Durmuş ile 1’er yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi. İmza törenine, Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Karacabey Belediye ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan ile yöneticiler katıldı. Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, “Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz mevkilere transfer yaptık. Yapılan transferler her iki taraf için de hayırlı olsun. Transferler çalışmalarımız sürüyor” dedi.

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