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Karacabey, ‘modern kent’yolunda emin adımlarla ilerliyor

BURSA HABERLERİ  | 02.04.2020 17:27 | Son Güncelleme

Karacabey girişlerinde estetik açıdan farkındalık oluşturan çalışmalarına devam eden Karacabey Belediyesi, Canbalı girişindeki Şehit Pilot Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Parkı’nın devamı olarak tasarlanan yaklaşık 2 Bin metre karelik alanda yaptığı peyzaj düzenlemeleri sonucunda, ‘modern ve yeşil Karacabey’ hedefine bir adım daha yaklaştı.Karacabey Belediyesi tarafından, ‘modern kent’ hedefiyle ilçenin dört bir yanında kent estetiğini artırma çalışmaları hız kesmeden sürüyor.Özellikle Karacabey girişlerinde estetik açıdan farkındalık oluşturan çalışmalarına devam eden Karacabey Belediyesi, Canbalı girişindeki Şehit Pilot Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Parkı’nın devamı olarak tasarlanan yaklaşık 2 Bin metre karelik alandaki peyzaj düzenlemeleri sonucunda,‘modern ve yeşil Karacabey’ hedefine bir adım daha yaklaştı.Daha yeşil Karacabey hedefine doğruKent genelinde bu tür çalışmaların kararlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Belediye Başkanı Ali Özkan, “Yeşil kuşak projemizde yer alan ve Uluabat Mahallesi’nden başlayarak AdaUluabat Projesi, Uluabat-Karacabey refüjü, Nestle önü ve Karacabey çatrığı peyzaj düzenlemeleri, Karacabey - Çanakkale yolu refüjleri, stadyum arkası Spor Adası peyzaj tasarım projesi, Atatürk Kültür Parkı, eski vahşi depolama alanında yapılacak ağaçlandırma çalışması, Canbalı ilçe girişlerinin düzenlenmesi, Çamlık Millet Bahçesi Öğretmenler Parkı, şehir içi mahalle parkları, yürüyüş ve bisiklet yolları, Taşlık mesire alanı, longoz projeleri, Yeniköy-Malkara sahil projeleri gibi çok yönlü yürütülen çalışmalarımızla, ‘daha yeşil Karacabey’ hedefimize hızlı adımlarla yaklaşmaktayız.

Karacabey girişlerinde estetik açıdan farkındalık oluşturan çalışmalarına devam eden Karacabey Belediyesi, Canbalı girişindeki Şehit Pilot Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Parkı’nın devamı olarak tasarlanan yaklaşık 2 Bin metre karelik alanda yaptığı peyzaj düzenlemeleri sonucunda, ‘modern ve yeşil Karacabey’ hedefine bir adım daha yaklaştı.
Karacabey Belediyesi tarafından, ‘modern kent’ hedefiyle ilçenin dört bir yanında kent estetiğini artırma çalışmaları hız kesmeden sürüyor.Özellikle Karacabey girişlerinde estetik açıdan farkındalık oluşturan çalışmalarına devam eden Karacabey Belediyesi, Canbalı girişindeki Şehit Pilot Yüzbaşı Atilla Savaş Acarca Parkı’nın devamı olarak tasarlanan yaklaşık 2 Bin metre karelik alandaki peyzaj düzenlemeleri sonucunda,‘modern ve yeşil Karacabey’ hedefine bir adım daha yaklaştı.
Daha yeşil Karacabey hedefine doğru
Kent genelinde bu tür çalışmaların kararlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Belediye Başkanı Ali Özkan, “Yeşil kuşak projemizde yer alan ve Uluabat Mahallesi’nden başlayarak AdaUluabat Projesi, Uluabat-Karacabey refüjü, Nestle önü ve Karacabey çatrığı peyzaj düzenlemeleri, Karacabey - Çanakkale yolu refüjleri, stadyum arkası Spor Adası peyzaj tasarım projesi, Atatürk Kültür Parkı, eski vahşi depolama alanında yapılacak ağaçlandırma çalışması, Canbalı ilçe girişlerinin düzenlenmesi, Çamlık Millet Bahçesi Öğretmenler Parkı, şehir içi mahalle parkları, yürüyüş ve bisiklet yolları, Taşlık mesire alanı, longoz projeleri, Yeniköy-Malkara sahil projeleri gibi çok yönlü yürütülen çalışmalarımızla, ‘daha yeşil Karacabey’ hedefimize hızlı adımlarla yaklaşmaktayız. Kentimizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için bu çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Karacabey genelinde projelerimiz sürecek” ifadelerine yer verdi.

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