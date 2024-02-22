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Karacabey’de 2 metruk bina daha ortadan kaldırıldı

İHA İHA
22.02.2024 15:26 | Son Güncelleme:
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Karacabey ilçesinde kullanılmayan ve yıkılmak üzere olan metruk binalarla mücadele sürüyor.

Karacabey’de 2 metruk bina daha ortadan kaldırıldı

Karacabey genelinde can ve mal güvenliğini tehlikeye atan, görüntü kirliliğine sebep olan ve vatandaşların sık sık şikâyette bulunduğu metruk binalarla mücadele de hız kesmeden sürüyor. Keşlik ve Tophisar mahallelerinde olmak üzere 2 metruk binayı daha ortadan kaldırdı. Merkez ve kırsal mahallelerde devam eden yıkımlar, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra titizlikle gerçekleşiyor. Binaların bulunduğu bölge çevre güzelleştirmeleriyle birlikte daha yaşanabilir halegetiriliyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, göreve geldikleri ilk günden itibaren önem verdikleri bu metruk bina yıkımlarında bu zamana kadar 129 yapıyı ortadan kaldırdıkları söyledi. Metruk binaların, ilk günden bu yana üzerinde hassasiyetle çalıştıkları bir konu olduğunu ifade eden Özkan, bu yönde yapılan çalışmalardan vatandaşların da memnun olduğunu vurgularken, ekiplerin bu konuda titizlikle çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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