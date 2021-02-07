Karacabey’de bağımlılıkla mücadele sürüyor

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Bursa merkezli başlatılan ve aralarında Karacabey’in de olduğu çok sayıda şehirde eş zamanlı yürütülen uyuşturucu operasyonunun ardından Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, operasyonla ilgili emniyet güçlerine teşekkür etti. Başkan Özkan, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklara karşı tüm topluma önemli sorumluluklar düştüğünü anımsatarak, bu sorunla ‘ortak mücadele’ edilmesi gerektiği mesajını verdi.

Özellikle yakın zamanda gençlerin uyuşturucu nedeniyle çeşitli üzücü olaylarla basında yer almasının toplum vicdanında üzücü bir etkisi olduğuna vurgu yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere ülkede bu zamana dek sürdürülen başarılı operasyonlardan dolayı tüm emniyet ve jandarma güçlerini tebrik ederek, yaptıkları operasyonların önemine vurgu yaptı.

“Evlatlarımızın geleceğinin karartılmasına asla müsaade etmeyeceğiz”

Uyuşturucuyla mücadelenin topyekûn seferberlikle başarıya ulaşacağını belirten Başkan Özkan, “Uyuşturucu bataklığını kurutmak için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Bu zararlı maddelerin kullanımını engelleme noktasında toplum genelinde farkındalığın ve bilincin artması çok önemli. Başta aile olmak üzere toplumun her kesimine önemli sorumluluklar düşüyor. Tüm dünyada toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu sorunuyla mücadele, sadece kamunun ya da güvenlik güçlerinin değil, toplumdaki tüm bireylerin ortak mücadelesi olmalıdır. Bu anlamda bizler, yaptığımız projelerle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarıyoruz. Tüm çalışmalarımızla insanımıza değer katmayı, geleceğimize katkı sağlamayı hedefliyoruz. Gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan kurtarıp spora, sanata, sosyal ve kültürel hayata ulaşmaları için yoğun çaba gösteriyoruz. Evlatlarımızın geleceğinin karartılmasına asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Soruşturma sürüyor

Öte yandan, operasyonun Karacabey ayağında Saadet, Hamidiye, Esentepe, Emirsultan, Hüdavendigar ve Yeni Mahalle’de belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 28 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ayrıca bu operasyon öncesinde de Karacabey’de uyuşturucudan 14 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Şafak Operasyonu kapsamında gözaltına alınan 49 kişiden 33’ü sorgularının ardından adliyeye çıkarıldı ve 28 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarla ilgili soruşturma devam ediyor.

