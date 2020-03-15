YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Karacabey’de fuarın gözdeleri Adem Amca ve Çorapçı Parlak oldu

Karacabey’de fuarın gözdeleri Adem Amca ve Çorapçı Parlak oldu

BURSA HABERLERİ  | 15.03.2020 11:40 | Son Güncelleme

Karacabey’in en önemli fuarlarından biri olan ve bu yıl 9.su düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, beklendiği gibi büyük bir ilgiyle başladı.Karacabey’in en önemli fuarlarından biri olan 9.

Karacabey’in en önemli fuarlarından biri olan ve bu yıl 9.su düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, beklendiği gibi büyük bir ilgiyle başladı.
Karacabey’in en önemli fuarlarından biri olan 9. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı. Açılış gününde adeta ziyaretçi akınına uğrarken resmi açılış programının ardından gün boyu stantlarda yoğunluk oluştu. Fuarın protokol katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ve Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü’nün yanı sıra ilçe protokolü katıldı.
Açılış sonrası Karacabey Belediyesi standı, başta protokol olmak üzere herkesin ilgi duyduğu stantlardan biri oldu.‘Leylek köyü’ Eskikarağaç’da, bir leylekle kurduğu dostlukla adından söz ettiren Balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren Leylek maketi de ziyaretçilerin öncelik gösterdiği bölümler arasında yer alırken, Yenikaraağaç Mahallesinde geleneksel elle örgü çorapçılığının son temsilcilerinden Kamil Parlak da fuarın bir diğer ilgi odağı oldu. Fuarda Türkiye’nin dört bir yanından gelen çiftçiler ve üreticiler, son teknoloji makine ve ekipmanları yerinde inceleme fırsatı buldu.
Başkan Özkan gezdirdi
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, açılış sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol üyelerini Karacabey Belediye standına getirdi.
Burada, ‘Çorapçıköy’ olarak da anılan ve erkeklerin ördüğü örgü çoraplarıyla bir dönem meşhur olan Yenikaraağaç Mahallesinden Kamil Parlak ile birlikte, 9 yıldır kayığına kondurduğu Yaren leyleği ile her yaz bir araya gelen ve dostluk hikayesi dünyaya yayılan Adem Yılmaz’ı, protokol mensupları ile tanıştırdı.
Öte yandan, Eskikaraağaçlı Adem Yılmaz ile Yenikaraağaçlı Kamil Parlak, gelen ziyaretçileri kırmayarak hepsiyle fotoğraf çektirirken sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı

Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı

Şanlıurfa’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Yeni Cami dezenfekte edildi

Yeni Cami dezenfekte edildi

ADÜ Rektör Yardımcısı ‘Eğitim Anlayışı’ paneliyle öğrencilerle buluştu

ADÜ Rektör Yardımcısı ‘Eğitim Anlayışı’ paneliyle öğrencilerle buluştu

Bursa’da Can dostları sahipsiz değil

Bursa’da Can dostları sahipsiz değil

Bursa Namaz Vakitleri 15 Mart Pazar

İmsak
05:45
Sabah
07:08
Öğle
13:18
İkindi
16:38
Akşam
19:17
Yatsı
20:35

Bursa Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

Akarsu Eczanesi
Yildirim
Geçit Murat Eczanesi
Osmangazi
Görükle Cihan Eczanesi
Nilufer
Gramofon Eczanesi
Nilufer
Melis Eczanesi
Yildirim
Merkez Bursa Eczanesi
Osmangazi
Nurver Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’daki karantina kaldırıldı

Bursa’da kayıp yaşlı adamdan acı haber

Bursa’da kayıp yaşlı adamdan acı haber

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Keles Kocayayla'da Gençlere Kamp İmkanı ...

Keles Kocayayla'da Gençlere Kamp İmkanı ...

Tavuk Çiftliği Gibi Okul Laboratuarı

Tavuk Çiftliği Gibi Okul Laboratuarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.