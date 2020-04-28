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Karacabey’de kent içi oto park ihtiyacına kalıcı çözüm

BURSA HABERLERİ  | 28.04.2020 15:26 | Son Güncelleme

Karacabey Belediyesi tarafından, eski vergi dairesinin bulunduğu alana yapılan 6 katlı otopark açılış için gün sayıyor.

Karacabey Belediyesi tarafından, eski vergi dairesinin bulunduğu alana yapılan 6 katlı otopark açılış için gün sayıyor. 2018 yılında temeli atılan otopark tamamlandığında, 300 araç kapasitesi ile bölge için önemli bir ihtiyacı ortadan kaldıracak.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçe merkezindeki otopark yoğunluğunu azaltmak adına hazırladığı projeleri bir bir hayata geçiriyor. Bu zamana kadar şehir içlerindeki atıl durumda kalan arsa ve metruk binalar düzenlenerek, buraların otopark olarak faaliyet göstermesi sağlanırken, pek çok çevre düzenlemede de geniş araç kapasitelerine sahip otoparklara yer veriliyor.
Merkezdeki trafik ve otopark yoğunluğunu ortadan kaldırmak için Karacabey Belediyesi, bu kapsamda vergi dairesinin başka yere alınmasıyla birlikte otopark inşaatına başlamıştı. Toplam 10 bin 900 metrekarelik bir alan üzerine 6 kat olarak inşa edilen otopark, ortalama 300 araçlık kapasite ve 7 gün 24 saat esasıyla faaliyete girecek.
Belediye Başkanı Ali Özkan, “İlçemizin merkezindeki araç yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacağına inanıyoruz. Modern bir şekilde inşa ettiğimiz otoparkımız, plaka tanıma sistemi ile araç girişini sağlayacak. Hem yaya hem asansör çıkışları ile katlar arasında kolay ulaşım sağlanırken, ferah ve manevra kabiliyeti yüksek tasarlanan içyapısı ile sürücülerin rahatlıkla giriş çıkış ve katlarına ulaşım sağlaması mümkün olacak. Modern görünümü ile bulunduğu meydana da güzel bir görünüm katarken, otopark binası içinde yer alacak umumi bay-bayan tuvaletleri ile vatandaşlarımızın bir başka talebini de yerine getirmiş olacağız’’ dedi.
Özkan, otoparkın inşaat aşamasının bittiğini belirterek mayıs ayı itibariyle otopark için resmi yazıların tamamlanmış olacağını ve hemen akabinde de faaliyete açılacağını sözlerine ekledi.

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