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Karacabey’de metruk binalara geçit yok

15.05.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Karacabey ilçesinde metruk durumda bulunan eski yapılar, yasal süreçlerin tamamlanması ile beraber sırasıyla ortadan kaldırılıyor.

Canbalı Mahallesinde gerçekleşen son yıkımla ilçede ortadan kaldırılan metruk bina sayısı 110 oldu.

Merkez ve kırsal ayırt etmeksizin gelen başvuruların ardından yıkımı gerçekleştirilen binalar ile ilçede ortadan kaldırılan metruk bina sayısı 110 oldu. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle gerçekleştiği yıkımın son adresi Canbalı Mahallesi oldu. Merkez ve kırsal mahallelerde uzun zamandır devam eden yıkımları, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri titizlikle gerçekleştiriyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, terk edilmiş ve harabe halde bulunan metruk binaların güvenlik ve sağlık açısından risk taşıdığını ve ortadan kaldırma konusunda kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Yasal prosedürlerin tamamlanması ile yıkım işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyleyen Özkan, “Yıkımı gerçekleşen metruk binaların ardından kullanabildiğimiz alanların geçici de olsa otopark olarak kullanılması için çalışıyoruz. Bu da önemli bir ihtiyaca yanıt vermiş oluyor. Bu noktada çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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