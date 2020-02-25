YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Karacabey’de minikler sordu, başkan yanıtladı

Karacabey’de minikler sordu, başkan yanıtladı

BURSA HABERLERİ  | 25.02.2020 10:32 | Son Güncelleme

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 3.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 3. sınıf öğrencilerini ağırladı. Başkan Özkan’ın makamında bir araya geldiği minik öğrenciler, yerel yönetimler ve belediye çalışmaları hakkında hazırladıkları sorularını iletti.
Başkan Ali Özkan, öğrencilerini ağırladı. Ziyarette, okul müdür yardımcısı Sibel Burç ile sınıf öğretmenleri Yasemin Artuç ve Gönül Müderrisoğlu İren’in yanı sıra; okulun 3-A ve 3-B sınıfından öğrenciler yer aldı. Başkan Özkan’ın makamında bir araya geldiği minik öğrenciler, yerel yönetimler ve belediye çalışmaları hakkında merak edip hazırladıkları çeşitli soruları, Başkan Özkan’a iletti. Başkan Ali Özkanda soruları büyük bir içtenlikle cevaplarken, öğrencilerinde zaman zaman fikirlerini sordu.
Çocuklarımıza her fırsatta zaman ayırıyoruz
Ziyaretten dolayı teşekkürlerini ifade eden Özkan, “Eğitime, çocuklarımıza her fırsatta zaman ayırmaya ve çalışmalarımızda yer vermeye çalışıyoruz. Bu ziyaret ile bir kez daha minik yavrularımızla bir araya gelmekten mutlu olduk. Kendileri yerel yönetimlerle ilgili sorularını bizlere yönettiler, bizde cevapladık. Bizlerde onlara Karacabey’le ilgili fikirlerini ve önerilerini sorduk. Karşılıklı güzel bir sohbet kurduk. Tüm öğrencilerimize okullarında başarılar diliyorum” dedi.
Ziyaret sonunda öğrenciler, Belediye Başkanı Özkan’a çiçek takdim ederken, Başkan Özkan da tüm katılan öğrencilere satranç seti hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İki deprem yaşandı, köyde sağlam ev kalmadı! İki deprem yaşandı, köyde sağlam ev kalmadı!
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Maçın ardından

Maçın ardından

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Çan’da takla atan araç alev aldı: 1 ağır yaralı

Çan’da takla atan araç alev aldı: 1 ağır yaralı

Eski Hasankeyf’in 42 yıllık elektrik serüveni sona erdi

Eski Hasankeyf’in 42 yıllık elektrik serüveni sona erdi

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

Beşiktaşlılar derneğini soyan şüpheli tutuklandı

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Bursa Namaz Vakitleri 25 Şubat Salı

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
13:22
İkindi
16:25
Akşam
18:56
Yatsı
20:15

Bursa Nöbetçi Eczaneler25 Şubat Salı

152 Evler Eczanesi
Yildirim
Çakırhamam Eczanesi
Osmangazi
Haşim Eczanesi
Osmangazi
İstanbul Eczanesi
Nilufer
Meriç Eczanesi
Osmangazi
Okan Eczanesi
Nilufer
Ortapazar Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

Zeytin esnafı Elazığ depremi için çalışıyor

Zeytin esnafı Elazığ depremi için çalışıyor

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Böyle sapkınlık görülmedi

Böyle sapkınlık görülmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.