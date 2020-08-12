YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Karacabey’de Osmanlı mimarisi yaşatılacak

Karacabey’de Osmanlı mimarisi yaşatılacak

BURSA HABERLERİ  | 12.08.2020 17:38 | Son Güncelleme

Karacabey Belediyesi tarafından, Abdullahpaşa Mahallesi’nde daha önceden otopark olarak kullanılan alan, mahalle sakinlerinden gelen talep neticesinde özgün bir projeye sahip park haline dönüştürülüyor.

Karacabey Belediyesi tarafından, Abdullahpaşa Mahallesi’nde daha önceden otopark olarak kullanılan alan, mahalle sakinlerinden gelen talep neticesinde özgün bir projeye sahip park haline dönüştürülüyor. Belediye Başkanı Ali Özkan buranın diğer projelerden farklı olacağını belirterek; Osmanlı mimarini andıran ev cepheleri, doğal taşlardan oluşan zemini ve dekorasyonu ile bölgede bir Osmanlı sokağı havasında konsept oluşturulacağını söyledi.
Karacabey Belediyesi, kentin her yönüyle daha yaşanabilir hale getirilmesi hedefiyle, kent genelinde gerçekleştirdiği düzenlemelere bir yenisini daha ekledi. Karacabey Belediyesi tarafından son olarak, Abdullahpaşa Mahallesi’nde düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bölgede daha önceden adliye lojmanlarının yer aldığı alanda yapılan yıkımın ardından, çalışma yapılan alan bir süre otopark olarak kullanılmıştı. Mahalle halkından gelen talep üzerine Karacabey Belediyesi, bu alanı park haline çevirmeye karar verdi.
Belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde, Abdullahpaşa Mahallesi’nde 600 m2’lik alanda; spor aletler, çocuk oyun grupları ve bir büfenin de yer alacağı duyuruldu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, gerçekleştirilen bu projenin diğerlerinden farklı olacağını belirterek, “Bu parkımızı hem Ulucami’ye hem de Karacabey’in tarihi sembol evlerinden birine olan yakınlığı itibariyle farklı bir konseptte düzenleyerek; Osmanlı mimarisini andıran ev cepheleri, doğal taşlardan oluşan zemini ve dekorasyonu ile adeta bir Osmanlı sokağı havası ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Mahalle halkımızdan gelen spor aletleri ve oyun grupları yönündeki isteklerin sonucunda, parkımız hem sosyal hem de kültürel anlamda bölgeye fayda sağlayacak” dedi.
Öte yandan, önceki gün Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özkan, ekiplerden teknik bilgi aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Emlakçı olmak için sınavdan geçtiler

Emlakçı olmak için sınavdan geçtiler

Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier'i transfer etti

Trabzonspor, Marlon Rodrigues Xavier'i transfer etti

Altınküre Teknokent Koleji, öğrenci ve velilerden büyük ilgi görüyor

Altınküre Teknokent Koleji, öğrenci ve velilerden büyük ilgi görüyor

AK Parti ilçe başkanının kazada ölen oğlu defnedildi

AK Parti ilçe başkanının kazada ölen oğlu defnedildi

Bursa Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:29
Sabah
06:05
Öğle
13:14
İkindi
17:03
Akşam
20:12
Yatsı
21:42

Bursa Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Altınbaşak Eczanesi
Nilufer
Altınbaşak Eczanesi
Nilufer
Altınbaşak Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Mudanya esnafına pandemi desteği

Mudanya esnafına pandemi desteği

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Bursa’da bir apartman karantinaya alındı

Bursa’nın sevilen kaymakamının tayini çıktı

Bursa’nın sevilen kaymakamının tayini çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.