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Karacabey’de projeler sırasıyla hayat buluyor

BURSA HABERLERİ  | 29.04.2020 13:10 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Ali Özkan, Yenimahalle’de, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda inşa ettikleri Kültür ve Taziye Evinin yapım aşamasının sona erdiğini, korona tedbirleri ortadan kalktığında buranın da faaliyete geçeceğini söyledi.Karacabey Belediyesi, kentin dört bir yanında hayata geçirmeyi hedeflediği projelerini bir bir tamamlıyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan, Yenimahalle’de, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda inşa ettikleri Kültür ve Taziye Evinin yapım aşamasının sona erdiğini, korona tedbirleri ortadan kalktığında buranın da faaliyete geçeceğini söyledi.
Karacabey Belediyesi, kentin dört bir yanında hayata geçirmeyi hedeflediği projelerini bir bir tamamlıyor. Belediye Başkanı Ali Özkan, dün yaptığı açıklamada kent merkezinde 6 katlı ve 300 araç kapasiteli modern otoparkın mayıs ayında faaliyete başlayacağını duyurmuştu. Başkan Özkan bugün de Yenimahalle’de, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda inşa ettikleri Kültür ve Taziye Evinin yapım aşamasının sona erdiğini, korona tedbirleri ortadan kalktığında buranın da faaliyete geçeceğini söyledi. Yenimahalle’de inşa edilen ve 2 kattan oluşan Kültür ve Taziye Evi, 400 metrekarelik alanıyla vatandaşlara hizmet edecek. Bina içerisinde toplantı salonu, mescit, mutfak, tuvalet ve otopark alanı yer alıyor.
Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hayırlısı ile vatandaşlarımıza biten projelerimizi sırayla paylaşıyoruz. Bugün de Yenimahalle sakinlerine kazandırdığımız Kültür ve Taziye Evimizin artık tamamlandığını duyuruyoruz. Ancak ne yazık ki küresel salgın dolayısıyla buranın açılışı ve faaliyete geçmesi bir süre daha bekletilecek. Korona virüs tedbirleri kaldırılıp hayat normale döndüğünde, kısmetse vatandaşlarımıza hizmet verecek modern bir tesisi daha ortaya çıkartmış olacağız. İlçemize ve mahallemize hayırlı olsun’’ dedi.

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