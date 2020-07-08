Karacabey’de virüsle mücadelede denetimler sıklaştırıldı

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe çapında denetimlerini sıklaştırdı. Belediye Başkanı Ali Özkan, vatandaşlara belirlenen kurallara uymaları çağrısında bulunarak, “Kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeliyiz. Kural ve tedbirleri ihmal edenler için zabıtamız denetimlerini sıklaştırdı” dedi.

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Covid 19 tedbirleri kapsamında ilçe çapında denetimlerini sıklaştırdı.

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede faaliyet gösteren ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, camiler, lokantalar, restoranlar, kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler, internet kafeler, berber ve kuaförler, güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, parklar, hamamlar gibi yerlere yönelik polis eşliğinde yapılan denetimlerin, önümüzdeki günlerde de süreceği ifade edildi.

Karacabey’in dört bir yanında eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282 maddesince idari para cezası ve aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılabileceği ve adli işlem başlatılabileceği belirtildi.

Özkan’dan ‘kurallara uyalım’ çağrısı

Belediye Başkanı Ali Özkan da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat etmeliyiz. Halkımızın sağlığını önemsemeyen işletme ve şahıslara yönelik tedbir ve denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda, vatandaşlarımızdan kişisel ve toplumsal sağlığımızla ilgili tedbirlere dikkat etmelerini bekliyorum. Bu virüsü hep birlikte mücadele ederek ortadan kaldıracağız. O yüzden, gerekli kurallara ve tedbirlere uyalım” çağrısında bulundu.

