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Karacabey’e sahil projesiyle ilgili Ankara’dan müjdeli haber

BURSA HABERLERİ  | 20.04.2020 15:06 | Son Güncelleme

Karacabey’in yazlık tatil beldesi Yeniköy’de 50 hektarlık bir alanda hayata geçirilen sahil projesi kapsamında yer alan 14 bin metrekarelik hazineye ait arsa, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un onayıyla Karacabey Belediyesi’ne tahsis edildi.

Karacabey’in yazlık tatil beldesi Yeniköy’de 50 hektarlık bir alanda hayata geçirilen sahil projesi kapsamında yer alan 14 bin metrekarelik hazineye ait arsa, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un onayıyla Karacabey Belediyesi’ne tahsis edildi. Söz konusu arsa ile ilgili tahsis işleminin gerçekleştiğine dair yazı belediyeye ulaştı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan sahil projesinde yer alan 14 bin metrekarelik Maliye Hazinesine ait arsanın belediyeye tahsisi için Karacabey Belediyesi girişimlerde bulunmuştu. Belediye Başkanı Ali Özkan da üzerinde titizlikle durduğu bu konuyu, Ankara’da yaptığı temaslarda sıkça gündemde tutmuştu. Beklenen yazı, Karacabey Belediyesi’ne ulaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen ve Bakan Murat Kurum imzalı yazıda, söz konusu arsanın Karacabey Belediyesi’ne tahsis işleminin gerçekleştiği bilgisi yer aldı.
Kentsel doku korunarak, işlevsel hale getiriliyor
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Her mevsim, her yaş grubuna hitap etmek için üzerinde titizlikle çalışarak hazırladığımız sahil projemiz artık sona geliyor. 50 hektarlık bir alanda, içerisinde onlarca bölümden oluşan bir projenin sonuna gelindi. Ekiplerimiz, proje üzerinde peyzaj ve düzenleme çalışmalarını tamamladılar. Burada kentsel doku korunarak, mevcut yapı içerisinde köklü değişikliklere yol açacak uygulamalardan kaçındık. Projenin tamamında doğal dokuya uyumlu malzeme ve elemanlara yer verdik. Proje tamamlandığında Karacabey sahilleri, Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden biri haline gelecek. Bu vesileyle Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Bursa Milletvekilimiz Mustafa Esgin’e ve Milli Emlak Genel Müdürümüz Tufan Büyükuzun’a destekleri için Karacabey halkı adına teşekkür ediyorum’’ dedi.
Öte yandan, proje içerisinde yürüyüş yolları, meydanlar, günübirlik kullanım alanları, çocuk oyun parkları, spor alanları, bisiklet yolları, sergi ve gösteri alanları, otoparklar, toplu taşıma durakları, balıkçı barınağı düzenlemesi, restoran ve büfeler, dinlenme alanları, konaklama tesisleri, ahşap seyir platformları ile soyunma-duş-tuvalet kabinleri ve günlük konaklama evlerinin yer aldığı ifade edildi.

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