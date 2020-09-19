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Karacabey’in geleceği parlak

BURSA HABERLERİ  | 19.09.2020 17:02 | Son Güncelleme

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Karacabey’de Belediye Başkanı Ali Özkan’la bir araya geldi.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Karacabey’de Belediye Başkanı Ali Özkan’la bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede Karacabey’in son yıllarda yakaladığı ivmeden söz edilirken; merkezi hükümet, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi iş birliğinde, kent sakinlerinin yaşam kalitesinin artırılması adına aynı kararlılıkla çalışmalara devam edileceği mesajı verildi.
Karacabey’de Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’i ağırladı. Gerçekleşen görüşmede Karacabey’in son yıllarda yakaladığı ivmeden söz edilirken; merkezi hükümet, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Belediyesi iş birliğinde, kent sakinlerinin yaşam kalitesinin artırılması adına aynı kararlılıkla çalışmalara devam edileceği mesajı verildi. Ziyarette konuşan Başkan Ali Özkan, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, merkezde yer alan 21 mahallemiz ve kırsalda yer alan 64 mahallemiz ile toplamda 85 mahallemize aynı ölçüde hizmet etmeye çalışıyoruz. Karacabey’imiz her yönüyle çok büyük potansiyele sahip. Biz de bu bilinçle, Karacabey’in tarımdan sanayiye, turizmden spora kadar her alanda başarıyla adından söz ettirmesi ve çekim merkezi olması için yoğun çaba gösteriyoruz. İlçemiz için rüya olarak tabir edilen pek çok büyük projeyi sırasıyla hayata geçirdik. Karacabey’in yıllardır hasretle beklediği ve kentin 50 yılına hitap edecek olan içme suyu hatlarının yenilenme çalışmaları hızla devam ediyor. Aynı şekilde havai elektik hatlarının yer altına alınması noktasında da bugüne kadar çok önemli mesafeler kat ettik. Karacabey’e kaliteli içme suyu sunacak olan Gölecik ve Yeşildere barajlarında da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Güçlü yatırımlarla Karacabey’in büyük hedeflere ulaşacağına inanıyoruz. Bu anlamda sizlerin de destekleriyle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ise, ‘güzellikler şehri’ Karacabey’in geleceğinin çok parlak olduğunu ifade ederek, her türlü projede desteklerinin süreceğini kaydetti. Ziyaretin sonunda Başkan Ali Özkan, Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’e, Karacabey’in en önemli değerlerinden biri olan longoz ormanlarında çekilmiş, nilüfer çiçeği fotoğrafının bulunduğu tablo hediye etti.
Daha sonrasında Başkan Ali Özkan, Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile birlikte ilçe yönetim kurulu toplantısına katılarak istişarelerde bulundu.

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