Karacadağ eteklerindeki mezra, ilk kez yol ve beton boru hizmetiyle tanıştı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Alatosun Mahallesine bağlı Köm mezrasına yeni yol kazandırıp, menfez köprü ve beton boru çalışmasıyla da olası doğal afetlere karşı tedbir aldı.

Bağlar Belediyesi, uzun yıllara dayanan ilçenin altyapı, üstyapı ve ulaşım sorunlarını çözmede ilklere imza atmaya devam ediyor. Kırsal yerleşim yerlerine hizmet kazandırmaya yönelik çalışmalar kapsamında hafta sonu dahil aralıksız olarak dış mahalle ve mezralarda çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alatosun Mahallesine bağlı Köm mezrasının ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu. Ekipler, ilk iş olarak yıllardır yol sorunu bulunan mezraya kullanışlı ve elverişli yol kazandırdı. Ekipler, iş makineleri eşliğinde gerçekleştirdikleri yol çalışmasının ardında yine uzun yıllardan bu yana sel baskınları ve doğal afetlere karşı tarım alanları su altında kalan ve hayvanları telef olan mezraya beton boru çalışmasıyla menfez köprü kazandırarak vatandaşların çilesine son verdi.

“İlçemizin her karışına hizmet kazandırıyoruz”

Karacadağ eteklerinde bulunan mezrada yaşayan vatandaşlar, uzun yıllar dile getirmelerine rağmen çözülmeyen sorunu çözüme kavuşturan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.

Daha önce ziyaret ettiği bölgede vatandaşların dile getirdiği sorunları çözme sözü veren Başkan Beyoğlu, “Burada yaşayan vatandaşlarımız yıllardır ulaşım sorunu yaşadıklarını ve yağışlı günlerde büyük sıkıntılar çektiklerini dile getirdiler. Biz de Cumhurbaşkanımızın her defasında altını çizdiği belediyeciliği anlayışımızın gereği olarak hemen harekete geçerek vatandaşlarımızın en temel hakkı olan bu güzel hizmetleri kazandırdık. Biz çözüm ve hizmet odaklı bir anlayışla çalışarak bugüne kadar milletimize karşı mahcup olmadık. Bundan dolayı Allah’a şükrediyoruz. Hak ettiği hizmeti alamamış olan ilçemizin her karışındaki hemşehrilerimize ulaşmaya ve birinci sınıf vatandaş olmalarının gereği olarak hizmet kazandırmaya kararlıyız” dedi.