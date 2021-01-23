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Karacadağ Kayak Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

23.01.2021 11:02 | Son Güncelleme:
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Pistin kayak yapmaya elverişli hale gelmesiyle "Güneydoğu'nun Uludağı" olarak da nitelendirilen kayak merkezi, pazartesiden itibaren Kovid-19 tedbirleriyle misafirlerini ağırlamaya başlayacak - Kayak merkezi işletmecisi Orhan Atilla: - " Yer yer 50 santimetreyi bulan kar var. Pazartesi açılış yapacağız. Hafta sonu pandemi kısıtlamalarından muaf olan tur katılımcıları için hizmet vereceğiz"

CUMA SARI - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek doğal kayak merkezi olma özelliğine sahip Şanlıurfa'daki Karacadağ Kayak Merkezi, ziyaretçilerini bekliyor.

Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki sınırları belirleyen ve Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Kayak Merkezi, 1919 rakımıyla bölgenin zirvesinde yer alıyor. Bilinirliği her geçen yıl artan ve yöresel kıyafetli vatandaşların renkli görüntüler oluşturduğu kayak merkezine bölge insanı yoğun ilgi gösteriyor.

Hafta içi etkili olan yağışlarla kayak merkezindeki kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı.

Pistin kayak yapmaya elverişli hale gelmesiyle "Güneydoğu'nun Uludağı" olarak da nitelendirilen Karacadağ Kayak Merkezi, pazartesi gününden itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

- "Pist kayak yapmaya uygun"

Kayak merkezi işletmecisi Orhan Atilla, kar yağışının geç başlaması nedeniyle sezonu geç açtıklarını söyledi.

Salgın tedbirleri kapsamında merkezde yeni düzenlemeler yaptıklarını anlatan Atilla, "Pist kayak yapmaya uygun. Yer yer 50 santimetreyi bulan kar var. Pazartesi günü açılışı yapacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık. Hafta sonu pandemi kısıtlamalarından muaf olan tur katılımcıları için hizmet vereceğiz." dedi.

Merkeze gelen kayak tutkunlarından Celal Altay ise piste yeniden çıkmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

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