YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Karaca'dan "yüzde 50 ve üzeri indirim" kampanyası

Karaca'dan "yüzde 50 ve üzeri indirim" kampanyası

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.06.2020 12:58 | Son Güncelleme

Temmuz ayı boyunca Karaca mağazalarında ve "www.karaca.com"da yüzlerce üründe yüzde 50 ve daha fazla indirim sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Karaca, 1 Temmuz’da başlayarak sınırlı süre için geçerli yüzlerce üründe yüzde 50 ve üzeri indirim imkanı sağlıyor.

Karaca açıklamasına göre, yaz aylarında dünya evine girmeyi planlayan, evini yenilemek isteyen veya ev değiştirecek olanlara Karaca indirim imkanıyla ürünler sunuyor.

Temmuz ayı boyunca Karaca mağazalarında ve www.karaca.com’da yüzlerce üründeki yüzde 50 ve daha fazla indirim yeni evlenecek çiftleri, ev değiştirmek isteyenleri bekliyor.

Karaca’da, evlilik planı yapanlar için birçok paket seçeneği de bulunuyor.

"Trend Evlilik Paketi"nin içinde; 12 kişilik yemek takımı, 84 Parça çatal kaşık bıçak seti, 32 parça kahvaltı seti ve Biogranit 7 parça tencere seti yer alıyor. Paket, 5 bin 798 TL yerine 3 bin 499 TL’lik fiyat ile sunuluyor. Ayrıca ekstra 399 TL verenler İtalyan üretimi 25 parça kristal bardak setine de sahip olabiliyor. Trend ve Trend Plus Evlilik paketlerinde geçerli olmak üzere Karaca, İş Bankası ve QNB Finansbank anlaşmalarıyla peşin fiyatına taksitle ‘şimdi al 2021 de öde’ fırsatı ile ‘evliliği ertelemeyin taksitleri erteleyin’ sloganıyla hizmet veriyor.

"Bi Dolu Evlilik Paketi"nde ise 3 bin 929 TL yerine 1.999 TL’lik fiyatı ile 27 parçadan oluşan evlilik paketi ile de dikkati çekiyor. Ayrıca ekstra 300 TL ile günlük paspas ve bornoz seti de bu paketi tercih edenlerin oluyor.

Söz konusu evlilik paketi çeyiz setlerinde Valeria ve Silvio modellerinden birini tercih etme imkanı bulunuyor. Çeyiz seti içerisinde 10 parçadan oluşan yatak örtüsü, nevresim takımı ve battaniye yer alıyor. Bunlara ek olarak günlük nevresim ve battaniye takımı, nevresim ve triko battaniye seti, günlük yatak örtüsü, tek pike, alez, nakışlı hamam seti ve yastık-yorgan seti de bu paket içerisinde yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Erdoğan altyapı çalışmalarını yerinde inceledi

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

(Özel) Bin 700 yıllık kilise, ilk kez gece fotoğraflandı

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

Esrarı yolcu otobüsüyle başka ile götürürken yakalandılar

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:10
Akşam
20:46
Yatsı
22:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

Avcılar yenileniyor: 122 binanın yıkımı tamamlandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

Libya neden karıştı, Kaddafi diktatör müydü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.