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Karacahisar Kalesi kazıları geçmişe ışık tutacak

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 26.09.2020 16:21 | Son Güncelleme

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.

Karacahisar Kalesi kazıları geçmişe ışık tutacak

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile birlikte Karacahisar Kalesi kazı alanında yürütülen çalışmaları yerinde incelemek için kazı alanına ziyarette bulundu.
Ziyarette, Karacahisar Kalesi Kazı Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve Rektör Erdal’a kazı alanı ve çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Karacahisar Kalesi kazı alanını inceleyen Vali Ayyıldız, yürütülen arkeolojik kazı sonucunda ortaya çıkarılacak bulguların geçmişe ışık tutacağını ve Osmanlı’nın kuruluş dönemi ile ilgili birçok bilinmeyen noktayı aydınlatacağını ifade etti. Osmanlı Beyliği’nin fethettiği ilk kale olma özelliğini taşıyan Karacahisar’da, Osman Gazi adına sikke basıldığını ve ilk hutbenin de okunduğunu belirten Vali Ayyıldız, bu yönüyle de bölgenin Osmanlı ve Türk tarihi için çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.
"Osmanlı tarihinden bize kalan ciddi bir kazanım"
Karacahisar Kalesi’nin Türk tarihinde büyük bir önemi olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal ise, "Tarihi bilgiler her zaman doğru bilgiyi ortaya çıkarmak anlamında çok önemlidir. Kaldı ki burada kendi tarihimizden bahsediyoruz ve Osmanlı tarihimizden geriye kalan ciddi kazanımlardan biri de burası. Bugün Valimiz Erol Ayyıldız ile birlikte incelemelerde bulunduk. Eskişehir Valiliğimiz yürüttüğümüz bu çalışmada bizim en büyük destekçilerimizden. Tarihi 1299’a giden Karacahisar Kalesi’nde yürütülen kazı çalışmalarının tamamlanasıyla gerçekleştirilecek restorasyon sonucunda, Karacahisar’ın şehrimize çok önemli katkılar sağlamaya da aday olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi iş birliği, Eskişehir Valiliği’nin destekleriyle çalışmaları devam eden Karacahisar Kalesi kazı alanı çalışmaları, 2020 yılı itibariyle "Cumhurbaşkanı Kararlı 12 aylık kazı statüsünde devam edecek.

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