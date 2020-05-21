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Karacailyas Mahallesi’nde yağmur suyu drenaj çalışmaları başladı

MERSİN HABERLERİ  | 21.05.2020 12:12 | Son Güncelleme

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karacailyas Mahallesi’nde yağmursuyu hattı imalatlarına başlandığı bildirildi.MESKİ’den yapılan açıklamada, yağışlı havalarda yaşanan su birikintilerinin ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalara başlayan ekiplerin, mahallede toplam 3 bin 587 metre uzunluğunda yağmursuyu drenaj hattı döşeyeceği kaydedildi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karacailyas Mahallesi’nde yağmursuyu hattı imalatlarına başlandığı bildirildi.
MESKİ’den yapılan açıklamada, yağışlı havalarda yaşanan su birikintilerinin ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalara başlayan ekiplerin, mahallede toplam 3 bin 587 metre uzunluğunda yağmursuyu drenaj hattı döşeyeceği kaydedildi. Çalışmaları sayesinde Karacailyas Mahallesi’nin altyapı sorununun köklü olarak çözüme kavuşacağı ifade edildi.
“Modern bir Akdeniz için çalışmalarımız aralıksız devam edecek”
MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, planlanan imalatların tamamlanmasıyla Karacailyas Mahallesi’nin yağmursuyu sorununun ortadan kalkacağını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde, Mersin’i kaliteli altyapılarla donatmaya devam ediyoruz. Kent genelinde, yoğun yağışlardan etkilenen mahallelerde çalışmalar yaparak, yağmursuyu sorununa kalıcı çözümler getiriyoruz. Karacailyas Mahallesi’nde başladığımız çalışmaların bitmesi neticesinde, mahalledeki ana yol üzerinde bulunan evlerin ve dükkanların yağmur suyundan olumsuz olarak etkilenmesinin önüne geçilecek. Hattın yapıldığı güzergah üzerinde olan okula giden öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile bu yolu kullanan vatandaşlarımız yağmur birikintileri yüzünden zorluk yaşamayacak. Yapacağımız altyapı hizmetleri ile mahallemizdeki yağmursuyu sorununu çözerek, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidereceğiz. İhtiyacı tespit edilen mahallelere, özellikle altyapıda büyük yatırımlar gerçekleştireceğiz. Modern bir Akdeniz için çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.

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