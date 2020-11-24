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Karacailyas’ta alt yapı ve üst yapı çalışmaları birlikte yürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 24.11.2020 12:33 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Karacailyas Evren Mahallesinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının birlikte yürütüldüğü bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde sıcak asfalt çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Karacailyas’ta alt yapı ve üst yapı çalışmaları birlikte yürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Karacailyas Evren Mahallesinde alt yapı ve üst yapı çalışmalarının birlikte yürütüldüğü bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde sıcak asfalt çalışmalarına son sürat devam ediyor. MESKİ ile eş zamanlı çalışan ekipler, Akdeniz ilçesi Karacailyas Evren Mahallesi 100. Yıl Caddesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından zaman kaybetmeden üst yapı çalışmalarına başladı.
Kaldırımlar da yenilendi
Yol yapım ekipleri, zemin iyileştirme ve malzeme serim çalışmalarını tamamladıktan sonra yola sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdi. Ekipler aynı zamanda cadde üzerindeki refüjde deforme olan bordürleri de yenileyerek, kaldırım çalışmalarını tamamladı.

Karacailyas’ta alt yapı ve üst yapı çalışmaları birlikte yürüyor

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