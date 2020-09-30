Karacakurt Derneklerinden Azerbaycan’a destek

Karacakurt Dernekleri, Ermenistan’ın yaptığı saldırılar karşısında Azerbaycan’a destek verdi.

Karacakurt Dernekleri Başkanı Serdar Güneş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan Türk Milletinin Türkistan’a açılan gözü Karabağ da göz bebeğidir. Türk Milletinin tapulu toprağı olan Karabağ da, Ermeni işgali yıllardır devam ediyor. Elbette bu işgalin arkasındaki en büyük destekçileri Rusya ve İran’dır. Azerbaycan Türk Milleti ve Türkiye için çok önemlidir. Din bağımız, kan bağımız, can bağımız vardır. Yıllardır ermeni işgalinde olan Karabağ da yaptıkları zulüm ve soykırım yetmezmiş gibi son günlerde sivil yerleşim yerlerine yaptıkları saldırılara Azerbaycan Ordusu karşılık vermeye başladı ve esaret altındaki bir kaç il merkezi köyler ve stratejik öneme haiz tepeler esaretten kurtarılmıştır. Türk yurtlarına Ermeniler, saldırırken seni çıkmayan dünya devletleri Azerbaycan Ordusu saldırıya geçince peş peşe ateşkes yapmaları için taraflara çağrılarda bulunmaya başladılar. Bizler Anadolu coğrafyasında Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan Türkmen soylu Türkler, özellikle orta Anadolu’da yaşayan Karacakurt Türkmenleri olarak devletimizin ve Azerbaycan’da yaşayan Türkmenler gardaşlarımızın yanındayız."



PARTNER Birbirinden fazla ilham alan ünlüler