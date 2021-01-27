Karacasu Belediye Başkanı İnal’dan kan bağışı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal ile MHP ve AK Parti ilçe yöneticileri de kan bağışında bulunarak destek verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de 25 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Pandemi sürecinde azalan kan bağışlarına karşı Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi il genelinde sık sık kan bağışı kampanyaları düzenliyor. Aydın’ın Karacasu ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Başkan Yardımcısı Mehmet Erikmen, MHP’li ve AK Parti’li ilçe yöneticileri ve belediye personeli kan bağışında bulundu.

Kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu hatırlatan Başkan İnal, “Bilindiği gibi tüm dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Ülkemizde de kan stoklarının azaldığı yönünde sık sık açıklamalar yapılıyor. Bizler de bu çağrılara duyarsız kalmayarak kan bağışında bulunduk. Yaklaşık yarım saat süren bir işlem ile bir kişiye yararımız dokunabiliyorsa ne mutlu bize” diye konuşarak tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

