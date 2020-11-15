Aydın’ın Karacasu ilçesinde artan vakalar sonrasında Karacasu Kaymakamlığı’ndan misafir uyarısı yapıldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında sıkı tedbirler alınmaya devam ederken Karacasu Kaymakamlığından misafir uyarısı yapıldı. İlçe genelindeki vakalarda artış hızı yaşanırken, yapılan araştırmalara göre vakaların en çok ilçe dışından gelen misafirlerden kaynaklı olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, vatandaşlara ‘dışarıdan misafir kabul etmeyin’ uyarısı yapıldı.

“Ziyaretleri erteleyin”

Karacasulu vatandaşlara seslenerek, yardımcı olmalarını isteyen Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, “İlçemizde ortaya çıkan son Kovid-19 vakalarının bulaşı kaynakları üzerinde araştırma ve analizlerle salgının ilçemizdeki en fazla ilçe dışından gelen konuklar, ilçe dışına yapılan ziyaretler, komşuluk ilişkileri, ev ziyaretleri, evlerde düzenlenen yemekli toplantılardan kaynaklandığı belirlenmiştir. Hayli yükselip tehlikeli bir boyuta gelen salgın yayılım hızını geriye çekip, salgını tekrar yönetebilir seviyeye düşürebilmemiz için, lütfen bizlere yardımcı olup, bir süre zorunlu olmadıkça, ilçe dışından konuk kabul etmeyin. İlçe dışına yapacağımız ziyaretleri bir süre erteleyin ve ev ziyaretleri, aile dost toplantılarını ve komşularımızla olan ilişkilerinize bir süre ara verip Covid-19 salgınına karşı birlikte sürdürdüğümüz mücadeleye destek olun” dedi.

