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Karacasu Kaymakamlığı’ndan vatandaşlara 29 Ekim sürprizi

AYDIN HABERLERİ  | 29.10.2020 16:56 | Son Güncelleme

Karacasu Kaymakamlığı 29 Ekim’de doğan vatandaşlar için sürpriz hazırladı.

Karacasu Kaymakamlığı 29 Ekim’de doğan vatandaşlar için sürpriz hazırladı. 29 Ekim’de doğan tüm vatandaşlar evlerinde tek tek ziyaret edilerek doğum günü pastası ikram edilerek, çeşitli hediyeler verildi.
Karacasu ilçesinde yaşayan ve 29 Ekim doğumlu olan vatandaşlar bugün çifte bayram yaptı. Karacasu Kaymakamlığı, İlçe Nüfus Müdürlüğü aracılığıyla 29 Ekim’de doğanları tespit etti. En küçüğü 4, en büyüğü ise 75 yaşında olmak üzere toplam 50 kişiye doğum günü sürprizi yapıldı. Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlatılan ve üzerilerinde ’Cumhuriyet Bayramınız ve Doğum Gününüz Kutlu Olsun’ yazılı özel pastalar ve hediyeler vatandaşlar tek tek ziyaret edilerek takdim edildi. Doğum günü olan vatandaşlar da, kendilerini unutmayan Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley’in sürprizinin kendilerini çok mutlu ettiklerini ifade ederek Kaymakam Soley’e teşekkür etti.

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