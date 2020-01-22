YURTHABER
  4. Karacasu Mehmet öğretmen için tek yürek oldu

Karacasu Mehmet öğretmen için tek yürek oldu

AYDIN HABERLERİ  | 22.01.2020 08:54 | Son Güncelleme

Lösemi hastası öğretmen Mehmet Demen için Aydın’ın Karacasu ilçesi tek yürek oldu.İzmir’de sınıf öğretmeni olan ve geçtiğimiz aylarda gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan Aydınlı Mehmet Demen’e bir destek de Karacasu’dan geldi.

Lösemi hastası öğretmen Mehmet Demen için Aydın’ın Karacasu ilçesi tek yürek oldu.
İzmir’de sınıf öğretmeni olan ve geçtiğimiz aylarda gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan Aydınlı Mehmet Demen’e bir destek de Karacasu’dan geldi. Karacasu Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen bağış kampanyasına Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal eşi Emine İnal ile birlikte bağış yaparak destek verdi. Daha önce Aydın’ın bazı ilçelerinde gerçekleştirilen ve Kızılay için kan bağışının da yapıldığı kampanyaya Karacasu halkının ilgisi yoğun oldu.
Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Mehmet Demen ve ilik bekleyen diğer hastalara umut olabilmek adına duyarlılık göstererek kök hücre ve kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
Efeler’de üst yapı hamlesi sürüyorEfeler’de üst yapı hamlesi sürüyor
Evde uyuşturucu ile yakalandılarEvde uyuşturucu ile yakalandılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:49
Sabah
08:13
Öğle
13:25
İkindi
16:04
Akşam
18:26
Yatsı
19:46

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Ege Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Cihan Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aydın’da 10 yıl ardan sonra 2. pankart krizi

Aydın’da 10 yıl ardan sonra 2. pankart krizi

Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba’ konseri

Nazilli Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarından ‘2020’ye Merhaba’ konseri

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.