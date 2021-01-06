YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Karacasu Memnune İnci MYO Kovid-19 mücadelesiyle örnek oldu

Karacasu Memnune İnci MYO Kovid-19 mücadelesiyle örnek oldu

AYDIN HABERLERİ  | 06.01.2021 12:26 | Son Güncelleme

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr.

Karacasu Memnune İnci MYO Kovid-19 mücadelesiyle örnek oldu

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş’e
Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, başarı belgelerini Karacasu Memnune İnci MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş ve Müdür Yrd. Öğr. Gör. Mehmet Taşdelen’e makamında takdim etti.
Başarı belgelerinin Yüksekokul yönetimine Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde göstermiş oldukları gayret, özverili çabaları ve 2020 yılında Karacasu ilçesinde kurumlar arası işbirliği ve çalışma disiplini dikkate alınarak verildiği belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 6 Ocak Çarşamba

İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:19
İkindi
15:50
Akşam
18:11
Yatsı
19:33

Aydın Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Çarşamba

Güler Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Anıt Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.